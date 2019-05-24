СМИ: четыре клуба претендуют на Рамоса

Защитник "Реала" Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает AS, у 33-летнего испанца испортились отношения с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

На Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и клуб из Китая. Больше всего в услугах испанца заинтересованы в Турине: его бывший одноклубник по "Реалу" Криштиану Роналду попросил президента Андреа Аньелли подписать игрока.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе "королевского клуба" он четыре раза становился чемпионом Испании, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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