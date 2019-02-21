СМИ: четыре клуба претендуют на Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов четырех клубов. Как утверждает Sport Mediaset, на 26-летнего аргентинца претендуют "Реал", "Челси", "Ювентус" и "Наполи".

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом, а также на игру 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления своей супруги и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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