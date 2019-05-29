СМИ: "Челси" продаст Азара в "Реал" за 130 миллионов евро

"Челси" согласился продать Эдена Азара в "Реал", информирует The Sun. Сумма трансфера составит 115 миллионов фунтов (145 миллионов долларов или 130 миллионов евро).

Игрок подпишет четырехлетний контракт с "Реалом" с зарплатой в 400 000 фунтов в неделю. Соощается, что клубы ведут переговоры в течение двух недель

Ранее сообщалось, что Азар требует от "Челси" отпустить его в "Реал". При этом переговоры между клубами зашли в тупик. Англичане требует у мадридцев 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего, а испанцы оценивают 28-летнего бельгийца в 88 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

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