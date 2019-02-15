СМИ: "Челси" планирует выкупить Игуаина у "Ювентуса" менее, чем за 36 миллионов евро

"Челси" рассчитывает выплатить "Ювентусу" за выкуп нападающего Гонсало Игуаина​ меньше, чем 36 миллионов евро, сообщает ESPN. 31-летний аргентинец выступает за "синих" на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее клубы договорились, что "Челси" сможет заплатит Игуаина за 36 миллионов евро после завершения аренды, но руководство английской команды рассчитывает снизить сумму. Лондонцы заплатили за полугодовую аренду нападающего около 9 миллионов евро. Если "Челси" захочет продлить аренду еще на сезон, то придется доплатить 18 миллионов.

За "Челси" Игуаин сыграл в 4 матчах и забил 2 гола.

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