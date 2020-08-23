«Челси» нашел замену Кепе Аррисабалаге

«Челси» в ближайшее трансферное окно хочет подписать вратаря «Ренна» Эдуарда Менди, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб намерен закрыть проблемную позицию голкипера из-за неуверенной игры вратаря Кепы Аррисабалаги и уже сделал предложение по покупке 28-летнего сенегальского голкипера. По данным источника, ориентировочная сумма сделки составит семь миллионов евро.

В прошлом сезоне лиги 1 Менди провел 24 матча за «Ренн», в которых пропустил 19 мячей.