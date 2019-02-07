СМИ: "Челси" нашел замену Азару

Нападающий "Челси" Эден Азар может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в "Реал". Как утверждает Daily Mail, "синие" рассматривают двух футболистов в качестве замены 28-летнему бельгийцу: форварда "Эвертона" Ришарлисона и нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Контракт 21-летнего Ришарлисона с "ирисками" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 45 миллионов евро. Соглашение 27-летнего Инсинье с "Наполи" действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает итальянца в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 27 матчей за "Эвертон", забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Инсинье принял участие в 27 встречах в составе "Наполи", отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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