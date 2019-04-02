СМИ: "Челси" хочет подписать Коутинью

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутинью. Как утверждает испанское издание Sport, "синие" попытаются подписать 26-летнего бразильца летом, если трансферный запрет, наложенный на клуб, будет отсрочен в случае удачной апелляции.

Контракт Коутинью с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро. На футболиста также претендует "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Коутинью провел 42 матча за "Барселону", забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА наложил на "Челси" запрет на приобретение игроков в течение двух окон за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией футболистов в возрасте до 18 лет.

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