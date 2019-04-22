СМИ: Бускетс может перейти в клуб Бекхэма из Майами

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может продолжить карьеру в MLS, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, футболисту нравится этот турнир, и он рассматривает возможность продолжения карьеры именно в Северной Америке. 30-летний игрок "Барсы" считает, что в его возрасте он должен задуматься о том, где продолжит карьеру после ухода из команд. При этом он в интервью в шутку сказал, что может перейти в "Интер Майами", чтобы быть поближе к морю. Однако его знакомство в владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом свидетельствует о том, что переход может осуществиться.

Серхио Бускетс в текущем сезоне провел 47 матчей за "Барселону" и отдал две голевые передачи. Его контракт действует до лет 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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