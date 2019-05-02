"Бавария" пока не определилась с будущим полузащитника Хамеса Родригеса, сообщают немецкие СМИ. Его судьба зависит от того, продолжит ли тренировать команду Нико Ковач.

Ранее "Бавария" арендовала колумбийца до 30 июня 2019 года. Клуб имеет опцию выкупа контракта за 42 миллиона евро.

По информации Bild, агенты игрока попросили "Баварию" определиться с планами до Кубка Америки, но чемпионы Германии пока не могут этого сделать. У Хамеса конфликт с главным тренером Нико Ковачем, при этом будущее самого специалиста тоже под вопросом. Если Ковач останется, Родригес, скорее всего, уйдет. Если же в команде сменится тренер, то полузащитник может остаться.

27-летний футболист все еще на контракте в "Реале". Ранее сообщалось, что его хочет приобрести "Ювентус". В текущем сезоне Хамес Родригес провел 28 матчей за "Баварию", забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

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