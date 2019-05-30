СМИ: "Брешиа" проявляет интерес к экс-полузащитнику ЦСКА Хонде

Полузащитник "Мельбурна" Кейсуке Хонда может вернуться в Италию. Как утверждает Brescia Oggi, на 32-летнего японца претендует "Брешиа", которая в следующем сезоне сыграет в серии А.

Контракт Хонды с "Мельбурном" истекает через месяц. Он станет свободным агентом. В России японец известен по выступлению за ЦСКА, с которым он выигрывал чемпионат России, Кубок России (дважды) и Суперкубок России. В Италии Хонда играл за "Милан" с 2014 по 2017 год. В составе "россонери" он выигрывал Суперкубок Италии-2016.

В минувшем сезоне Хонда провел 20 игр за "Мельбурн", забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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