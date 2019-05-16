СМИ: Брандт перейдет в "Боруссию"

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт, скорее всего, перейдет в "Боруссию" летом, утверждает Sky Sports News. Ранее сообщалось, что на 23-летнего немца претендуют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Отступные за Брандта составляют 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с "Байером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Он может остаться в клубе в случае попадания команды в Лигу чемпионом по итогам сезона.

В текущем сезоне Брандт провел 42 матча за "Байер", забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

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