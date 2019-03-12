СМИ: "Боруссия" хочет приобрести полузащитника "Вердера" Эггштайна

Полузащитник "Вердера" Максимилиан Эггштайн входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild, "Боруссия" сделала предложение по игроку. "Вердер" не хочет отпускать его и надеется подписать новый контракт.

22-летний полузащитник в текущем сезоне провел 28 матчей за "Вердер" и забил шесть мячей при четырех голевых передачах. Его контракт действует до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

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