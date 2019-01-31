СМИ: "Бока Хуниорс" поборется с "Зенитом" за Акунью

"Бока Хуниорс" планирует перехватить у "Зенита" защитника "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщает A Bola. Клуб из Буэнос-Айреса предложил за аргентинца 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Зенит" готов выложить за Акунью 16 миллионов плюс четыре миллиона бонусами.

Акунья защищает цвета "Спортинга" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, 1 гол и 4 передачи в чемпионате Португалии. За сборную Аргентины он провел 16 матчей, включая одну игру на чемпионате мира-2018.