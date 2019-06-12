СМИ: Бэйл не уйдет из "Реала" этим летом

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферно окно. Как утверждает Standard, "королевский клуб" был готов продать 29-летнего валлийца, однако не смог найти покупателей.

Единственным претендентом на Бэйла считался "Манчестер Юнайтед", однако в этом клубе решили сделать ставку на своих воспитанников и отказались от трансфера игрока. Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Все о трансферах - здесь