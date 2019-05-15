СМИ: "Бавария" вступила в борьбу за Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вызывает интерес у "Баварии", сообщает в своем Твиттере журналист Cadena COPE Аранча Родригес.

Сообщается, что руководство "Баварии" связывалось с "Атлетико" по поводу возможности перехода француза. Ранее испанский клуб сообщил, что нападающий уйдет по окончании сезона. До этого появилась информация, что он уйдет в "Барселону", но затем сообщалось и об интересе "ПСЖ".

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

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