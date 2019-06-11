СМИ: "Бавария" решила не покупать Вернера, чтобы подписать его бесплатно через год

"Бавария" отказалась от подписания форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild, чемпионы Германии при этом не планируют отказываться от игрока. В "Баварии" рассчитывают, что футболист перейдет бесплатно в 2020 году, когда закончится его контракт с "Лейпцигом". В клубе считают такой вариант более правильным, чем платить за него требуемые 65 миллионов евро.

При этом в "РБ Лейпциг" ранее заявляли, что хотят либо продлить контракт с игроком, либо продать его. Клуб хочет избежать возможности ухода форварда в качестве свободного агента. При этом была информация о договоренности Вернера с "Баварией" по условиям контракта.

В минувшем сезоне 23-летний Тимо Вернер провел 37 матчей за "РБ Лейпциг", забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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