СМИ: "Бавария" поборется с "Ман Сити" за Родри

"Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Родри (Родриго Эрнандес), утверждает SportBild. По информации СМИ, в контракте 22-летнего испанца есть пункт, в котором указано, что хавбек может покинуть клуб, если за него выплатят 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родри провел 47 матчей за "Атлетико", забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "матрасниками" действует до 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" проявляет интерес к Родри.

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