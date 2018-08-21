СМИ: "Бавария" планирует приобрести Дибалу
"Бавария" хочет приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, утверждает Bild. Немецкий клуб рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены хавбеку Арьену Роббену.
Сообщается, что туринский клуб согласится расстаться с форвардом, если трансферное предложение составит свыше 100 миллионов евро.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе "бьянконери" он три раза становился чемпионом Италии. В минувшем сезоне аргентинец провел 46 игр за "старую синьору", забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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