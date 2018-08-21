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СМИ: "Бавария" планирует приобрести Дибалу

21 августа 2018, 21:10
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"Бавария" хочет приобрести нападающего "Ювентуса"  Пауло Дибалу, утверждает Bild. Немецкий клуб рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены хавбеку Арьену Роббену

Сообщается, что туринский клуб согласится расстаться с форвардом, если трансферное предложение составит свыше 100 миллионов евро.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе "бьянконери" он три раза становился чемпионом Италии. В минувшем сезоне аргентинец провел 46 игр за "старую синьору", забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.

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