СМИ: "Бавария" намерена летом приобрести Эрнандеса из "Атлетико"

"Бавария" планирует летом купить у "Атлетико" защитника Лукаса Эрнандеса, сообщает France Football. Контракт 23-летнего француза с "матрасниками" действует до лета 2024 года.

Президент "Баварии" Ули Хенесс недавно поделился мыслями о возможном приобретении футболиста испанского клуба.

– Эрнандес – чемпион мира, и, если мы почувствуем, что стоит заплатить за него нужную сумму, то мы это сделаем. Мы готовы к этой сделке. Хотя переговоры сейчас заморожены, но в любой момент они могут возобновиться, – цитирует Хенесса France Football.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл в 22 матчах за "Атлетико" и забил один гол.

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