СМИ: "Бавария" летом попробует купить Бэйла у "Реала"

"Бавария" летом попробует купить у "Реала" нападающего Гарета Бэйла, сообщает TeamTalk. Контракт 29-летнего валлийца со "сливочными" истекает 30 июня 2022 года.

По информации издания, "Бавария" видит в Бэйле идеальную замену для вингеров Арьена Роббена и Франка Рибери, которые летом покинут клуб.

В текущем сезоне 29-летний валлиец не имеет постоянной игровой практики у "сливочных". Футболист провел 35 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан планирует продать форварда.

СМИ: "МЮ" не будет приобретать Бэйла

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