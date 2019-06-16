СМИ: "Бавария" и "Боруссия" договорились о трансфере Хуммельса

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс вернется в дортмундскую "Боруссию", сообщают немецкие СМИ. Стороны уже договорились о трансфере.

Как информирует Bild, футболист также согласовал с "Боруссией" условия личного контракта. Детали не указаны, но защитник готов пойти на сокращение зарплаты. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро без учета бонусов.

30-летний Матс Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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