СМИ: "Барселона" ведет переговоры с "ПСЖ" о возвращении Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар может вернуться в "Барселону". Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, сине-гранатовые ведут переговоры с парижанами по трансферу 27-летнего бразильца. При этом в обратном направлении может проследовать нападающий "Барселоны" Усман Дембеле.

Transfermarkt оценивает Неймара в 180 миллионов евро, а 22-летнего Дембеле - в 120 миллионов евро. Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Неймар провел 28 матчей за "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи. Дембеле принял участие в 42 встречах в составе "Барселоны" и отметился 14 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.

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