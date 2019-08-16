СМИ: «Барселона» согласовала переход Коутинью в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью станет игроком «Баварии». По информации AS, стороны согласовали условия личного контракта. Теперь клубы должны обсудить детали сделки, речь идет об аренде. Зарплата игрока составит порядка 11 миллионов евро в год.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.

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