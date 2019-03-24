СМИ: "Барселона" недовольна Боатенгом, игрок может вернуться в "Сассуоло" летом

В "Барселоне" недовольны поведением полузащитника Кевина-Принса Боатенга, сообщает Sport Bild.

Сообщается, что тренерский штаб не устраивает поведение игрока. Так, для футболистов, которые не участвовали в последнем матче, предусмотрено занятие в понедельник. Оно является добровольным, но игроки "Барсы" традиционно не пропускают его.

Указано, что на последнее такое занятие пришли Жерар Пике и Клеман Лангле, но Боатенг и Малком проигнорировали его, что вызвало недовольство тренерского штаба.

Ганский футболистов арендован у "Сассуоло" до конца сезона с опцией выкупа. Вероятно, клуб не будет использовать эту опцию.

В текущем сезоне 32-летний Кевин-Принс Боатенг провел два матча за "Барселону".

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