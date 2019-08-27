СМИ: «Барселона» надеется сегодня договориться о переходе Неймара

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня проведут очередные переговоры о переходе форварда парижского клуба Неймара, сообщает в Twitter бразильский журналист Марсело Бехлер.

Сообщается, что «ПСЖ» будет представлять владелец и президент клуба Насер аль-Хелаифи, а «Барселону» — генеральный директор Оскар Грау. В «Барселоне» надеются, что о сделке удастся договориться уже сегодня.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, estar? na reuni?o com o Barcelona, segundo a @EsportsRAC1. Do outro lado, Oscar Grau, CEO do clube catal?o.



S?o dois executivos, com poder de fechar neg?cio e assinar. Existe otimismo do Bar?a que Neymar possa fechar hoje mesmo com o clube. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 27, 2019

В сезоне-2018/19 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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