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СМИ: «Барселона» надеется сегодня договориться о переходе Неймара

12:53
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«Барселона» и «ПСЖ» сегодня проведут очередные переговоры о переходе форварда парижского клуба Неймара, сообщает в Twitter бразильский журналист Марсело Бехлер.

Сообщается, что «ПСЖ» будет представлять владелец и президент клуба Насер аль-Хелаифи, а «Барселону» — генеральный директор Оскар Грау. В «Барселоне» надеются, что о сделке удастся договориться уже сегодня.

В сезоне-2018/19 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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