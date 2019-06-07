СМИ: "Барселона" начала переговоры с "МЮ" по переходу Рэшфорда

Нападающий Маркус Рэшфорд может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону" летом, утверждает sport.es. По информации СМИ, сине-гранатовые считают, что 21-летний англичанин сможет усилить атакующий потенциал команды.

Переговоры между "МЮ" и "Барселоной" уже начались. Руководство испанского клуба ценит универсальность игрока – он способен сыграть на двух флангах. Отмечается, что Рэшфорд сможет без проблем вписаться в новый коллектив.

Контракт форварда с "красными дьяволами" действует до 30 июня 2020 года. В прошедшем сезоне Рэшфорд провел 47 матчей за "МЮ", забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает англичанина в 80 миллионов евро.

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