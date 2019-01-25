СМИ: "Барселона" может расстаться с Ракитичем и Рафиньей

"Барселона" может расстаться с полузащитниками Иваном Ракитичем, Рафиньей и Денисом Суаресом после покупки 21-летнего голландца Френки де Йонга, сообщает The Mirror.

По информации СМИ, ситуация с Суаресом и Рафиньей почти решена, игроки покинут команду в ближайшее трансферное окно. Главному тренеру "Барселоны" Эрнесто Вальверде нравится игра Ракитича, но футболиста могут продать из-за высокой трансферной стоимости футболиста и пика формы.

По данным портала transfermarkt.de, 30-летнего Ракитича оценивают в 65 миллионов евро.

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