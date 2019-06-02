СМИ: "Барселона" интересуется одноклубником Черышева. Сумма отступных за него – 120 миллионов евро

"Барселона" рассматривает вариант с приобретением нападающего "Валенсии" Родриго Морено, утверждает Sport.es. По информации СМИ, спортивный директор каталонцев уверен, что 28-летний испанец бразильского происхождения идеально впишется в новую команду.

Отмечается, что в контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родриго Морено провел 51 матч за "Валенсию", забил 15 голов и отдал 10 голевых передач. За "летучих мышей" выступает российский хавбек Денис Черышев.

Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 30 миллионов евро.

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