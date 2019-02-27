СМИ: "Барселона" и "Манчестер Сити" интересуются форвардом "Айнтрахта" Йовичем

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович входит в сферу интересов "Барселоны" и "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

Нападающий играет за немецкий клуб на правах аренды и принадлежит "Бенфике". "Айнтрахт" собирается выкупить его за шесть миллионов евро и перепродать за 60 миллионов. "Барселона" готова отдать за него 40 миллионов.

21-летний сербский нападающий в текущем сезоне провел 31 матч за "Айнтрахт" и забил 21 мяч при семи голевых передачах.

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