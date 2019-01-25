СМИ: "Барселона" хочет продать Суареса до конца января

"Барселона" хочет продать полузащитника Дениса Суареса до конца текущего месяца, сообщает Sky Sports. 25-летний испанец хочет перейти в "Арсенал", но "канониры" не могут позволить себе приобретение футболиста.

По информации СМИ, "Арсенал" готов взять Суареса в аренду с выплатой в размере 1,7 миллионов фунтов стерлингов. Каталонцев данное предложение не устраивает, клуб хочет продать полузащитника.

В текущем сезоне Суарес сыграл в 8 матчах за "Барселону", забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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