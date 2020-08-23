СМИ: «Барселона» хочет избавиться от Суареса и Ракитича

Главным приоритетом «Барселоны» в нынешнее трансферное окно будет продажа полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Луиса Суареса, сообщает Marca.

После вылета каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8) руководство клуба серьезно задумалось о кадровых изменениях. И первыми в списке «на выход» идут хорват и уругваец.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аякс» не против вернуть 33-летнего нападающего, но конкретных предложений еще не поступало. Сам Суарес заявил, что ничего не знает о его возможной продаже.

Главным претендентом на 32-летнего Ракитича является «Севилья», за которую хорват играл до перехода в «Барселону».

В прошлом сезоне ла лиги Ракитич провел 31 матч, в котором забил один мяч и отдал три результативные передачи, Суарес в 28 играх отличился 16 раз и сделал восемь голевых ассистов.