СМИ: "Барселона" готова предложить 60 миллионов евро за Геррейру

"Барселона" интересуется защитником дортмундской "Боруссии" Рафаэлем Геррейру, утверждает sport.es. По информации СМИ, сине-гранатовые готовы предложить за 25-летнего португальца около 60 миллионов евро.

Представители "Барселоны" провели переговоры с Геррейру неделю назад. Каталонцы видят в нем замену защитнику Жорди Альбе. Его контракт с дортмундцами действует до 30 июня 2020 года.

В прошедшем сезоне Геррейру провел 32 матча за "Боруссию", забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает португальца в 25 миллионов евро.

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