СМИ: "Барселона" - главный претендент на Йовича

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович может перейти в "Барселону", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, "Барса" является главным претендентом на игрока. При этом им также интересуется "Реал". Также к нему проявляют интерес "Интер", "Милан", "Наполи", "Челси" и "Арсенал".

21-летний серб в текущем сезоне провел 36 матчей за "Айнтрахт" во всех турнирах и забил 22 мяча при семи голевых передачах. Его контракт принадлежит "Бенфике". За "Айнтрахт" он играет на правах аренды до конца сезона, у немецкого клуба есть опция выкупа. Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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