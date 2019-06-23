СМИ: "Аякс" требует от "Ювентуса" 85 миллионов евро за де Лигта

В СМИ появились различные данные по поводу переговоров "Ювентуса" и "Аякса", касающихся возможного перехода защитника Маттейса де Лигта.

Как информирует британское издание The Times, "Аякс" требует от "Ювентуса" 85 милионов евро за игрока. Также указано, что голландский клуб предложил игрока "Реалу", "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" после того, как не завершились успехом переговоры с "ПСЖ" и "Барселоной".

Противоположную информацию опубликовали итальянские СМИ. Так, Tuttosport указывает, что стороны близки к договоренности. Сумма трансфера - около 60 миллионов евро без учета бонусов, зарплата игрока - 12 миллионов евро в год.

Corierre dello Sport также пишет, что "Ювентус" предложил за игрока 70 миллионов евро, а сам голландец ранее сказал Криштиану Роналду в ответ на предложение португальца, что он хотел бы перейти в "Юве".

В прошедшем сезоне 19-летний Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.

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