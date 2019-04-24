Нападающий "Реала" Мартин Эдегор, на правах аренды выступающий за "Витесс", может перейти в "Аякс". Как утверждает De Telegraaf, "королевский клуб" готов отпустить 20-летнего норвежца за 18 миллионов фунтов стерлингов, а также снизить цену в случае необходимости.

Контракт Эдегора с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее мадридский клуб также отдавал его в аренду - в голландский "Херенвен".

В текущем сезоне Эдегор провел 33 матча за "Витесс", в которых забил 8 голов.

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