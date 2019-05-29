СМИ: "Атлетико" завершил трансфер Эрреры

Полузащитник "Порту"​ Эктор Эррера продолжит карьеру в "Атлетико".

Мексиканец находится в Мадриде и уже поставил подпись под пятилетним контрактом с "матрасниками", утверждает Mundo Deportivo. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Хавбек перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента.

Эррера стал вторым игроком "Порту", пополнившим состав "Атлетико" в это межсезонье. Ранее в команду Диего Симеоне перебрался защитник Фелипе.

В сезоне 2018/19 Эктор Эррера провел за "драконов" 53 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.