СМИ: "Атлетико" ведет переговоры с агентом Дибалы

Представители "Атлетико" ведут переговоры с братом и агентом нападающего "Ювентуса"​ Пауло Дибалы Густаво, утверждает Gazzetta dello Sport. "Матрасники" готовы предложить 25-летнему аргентинцу контракт на пять лет с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний форвард может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Брат Дибалы считает, что форвард покинет "Ювентус" летом

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