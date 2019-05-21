СМИ: "Атлетико" интересуется Мариу Фернандесом

"Атлетико" интересуется защитником ЦСКА Мариу Фернандесом, сообщает El Partidazo de COPE. Утверждается, что "матрасники" могут заплатить 30 миллионов евро за трансфер 28-летнего бразильца с российским гражданством.

Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 34 матча, забил один гол и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что "МЮ", "Ман Сити", "Барселона", "Бавария" и "Челси" следят за Фернандесом.

Портал transfermarkt.de оценивает 28-летнего футболиста в 26 миллионов евро.

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