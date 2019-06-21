СМИ: "Аталанта" хочет подписать Буффона

Бывший голкипер "Ювентуса" и "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон входит в сферу интересов "Аталанты", сообщают итальянские СМИ.

По данным сайта журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов. В связи с этим в сферу интереса тренерского штаба попал Буффон. Среди итальянских клубов именно "Аталанта" проявляет наиболее конкретный интерес к ветерану. При этом фаворитом в борьбе за Буффона по-прежнему считается "Порту", который сделал ему самое выгодное предложение.

41-летний Джанлуиджи Буффон в прошлом сезоне провел 25 матчей за "ПСЖ", пропустил 25 мячей и девять раз отыграл "на ноль". Вместе с командой он стал чемпионом страны, после чего ушел на правах свободного агента.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр