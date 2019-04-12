СМИ: "Арсенал" может перехватить Эрреру у "ПСЖ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера близок к уходу из клуба. Как утверждает L'Equipe, на 29-летнего испанца претендуют "ПСЖ" и "Арсенал".

Ранее сообщалось, что Эррера уже согласовал с парижанами трехлетний контракт с заработной платой в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако "Арсенал" намерен перехватить хавбека, рассматривая его в качестве замены полузащитнику Аарону Рэмси, который летом уйдет в "Ювентус".

Напомним, контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом - он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Эррера провел 26 матчей за "МЮ", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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