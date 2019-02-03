СМИ: "Арсенал" хочет приобрести Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может покинуть клуб. Как утверждает Sunday Mirror, на 23-летнего француза претендует "Арсенал".

Контракт Рабьо с "ПСЖ" истекает летом. Француз не стал продлевать соглашение с красно-синими. Он сможет присоединиться к "канонирам" на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Рабьо была "Барселона". Однако каталонский клуб предпочел приобрести хавбека "Аякса" Френки де Йонга.

В текущем сезоне Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ" и забил 2 гола.

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