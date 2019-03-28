СМИ: "Арсенал" хочет приобрести двух игроков летом

"Арсенал" намерен приобрести двух футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает Independent, основными целями "канониров" являются защитники: Самюэль Юмтити ("Барселона") и Давид Алаба ("Бавария"). В приобретении обоих игроков лично заинтересован главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери.

Контракт 25-летнего Юмтити с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает француза в 70 миллионов евро. Соглашение 26-летнего Алабы с "Баварией" истекает 30 июня 2021 гола. Transfermarkt оценивает австрийца в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Юмтити провел 10 матчей за "Барселону" и отметился одной голевой передачей. Алаба принял участие в 34 встречах в составе "Баварии", в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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