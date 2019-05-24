СМИ: "Арсенал" готов продать Мхитаряна

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Sun, "канониры" готовы продать 30-летнего армянского хавбека.

Контракт Мхитаряна с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Напомним, Мхитарян отказался ехать с командой на финал Лиги Европы против "Челси" в Баку. Команда и главный тренер Унаи Эмери с пониманием отнеслись к этому решению.

В текущем сезоне Мхитарян провел 39 матчей за "Арсенал", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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