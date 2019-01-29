СМИ: "Арсенал" договорился об аренде Дениса Суареса

"Арсенал" согласовал условия аренды полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса. Как сообщает Cadena Cope, 25-летний хавбек будет арендован с возможностью выкупа. Однако нет данных по поводу того, продлит ли он перед этим контракт с каталонцами, чтобы сумма выкупа стала больше.

Действующее соглашение Суареса с "Барселоной" рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он играет в основном в Кубке Испании, а в чемпионате провел всего 17 минут. С главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери он знаком по "Севилье".