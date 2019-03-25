СМИ: Андре Силва может перейти в "Монако" летом

Нападающий "Милана" Андре Силва, который на правах аренды выступает за "Севилью", летом может стать игроком "Монако"​, сообщает El Mundo Deportivo. Срок соглашения с "нервионцами" истекает по окончании текущего сезона. Красно-белые имеют опцию выкупа 23-летнего португальца у итальянской команды.

По информации СМИ, агент Силвы Жорже Мендеш рассматривает несколько вариантов трудойстройства своего клиента. Один из вариантов – "Монако". Португалец может перейти к монегаскам в случае ухода форварда Радамеля Фалькао.

В текущем сезоне Силва принял участие в 39 матчах, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.

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