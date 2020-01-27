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Слимани попросил «Лестер» прервать аренду в «Монако»

22:16
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Нападающий «Монако» Ислам Слимани, который принадлежит «Лестеру», попросил у английского клуба досрочно завершить аренду в французской команде, утверждает France Football. По информации СМИ, 31-летний алжирец надеется вернуться в АПЛ в этом месяце.

Таким образом, Слимани хочет прервать аренду в «Монако» на полгода раньше предполагаемого ее срока окончания.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к форварду.

В текущем сезоне Слимани провел 14 матчей за «Монако», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

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