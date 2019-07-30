19:49 | Футбол — Трансферы

Sky Sports: "Кристал Пэлас" предложил 14 миллионов фунтов ЦСКА за Чалова

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"Кристал Пэлас" сделал предложение ЦСКА по трансферу нападающего Федора Чалова, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, англичане готовы заплатить за 21-летнего российского футболиста 14 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон планирует приобрести двух игроков в атакующую линию. Для 71-летнего английского специалиста Чалов является приоритетной целью.

Ранее в прессе появилась информация, что "Монако", "Лацио", "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпуль"​, "Севилья" интересуются нападающим ЦСКА.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Источник: "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Чалову

 

 

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