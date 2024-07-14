Sky Sports: «Ипсвич» заплатит 10 миллионов фунтов за вратаря «Бернли» Мурича

«Ипсвич Таун» договорился с «Бернли» о переходе вратаря Ариянета Мурича, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в ближайшие дни 25-летний косовар пройдет медицинский осмотр. «Ипсвич Таун» заплатит за игрока 10 миллионов фунтов стерлингов.

За «Бернли» Мурич провел 55 матчей, в 21 из них отстояв на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 7 миллионов евро.

За сборную Косово Мурич провел 36 матчей.