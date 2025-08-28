Sky Sports: форвард «Штутгарта» Вольтемаде переходит в «Ньюкасл» за 90 миллионов евро

«Ньюкасл» договорился о переходе нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

«Сороки» заплатят за 23-летнего немца 85 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

Контракт Вольтемаде с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. Он перешел в «Штутгарт» из «Вердера» в качестве свободного агента летом 2024-го.

В сезоне-2024/25 форвард забил 17 мячей и сделал 3 голевых паса в 33 матчах.