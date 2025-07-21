Sky Sports: Экитике подпишет с «Ливерпулем» 6-летний контракт с зарплатой 15-16 миллионов евро за сезон

Нападающий «Айнтрахта» Юго Экитике согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем».

По данным журналиста Sky Sports Патрика Бергера, 23-летний француз подпишет 6-летний контракт с зарплатой 15-16 миллионов евро за сезон.

Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.